Gent wil fiets- en voetpaden uitbreiden om veiligheid te garanderen: “Er zijn nu meer zwakke weggebruikers dan anders”

Het probleem was ook schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, Filip Watteeuw (Groen), niet ontgaan: "De voetpaden in Gent zijn historisch heel smal, 1,5 meter afstand houden is er niet altijd mogelijk. De makkelijkste oplossing die ook juridisch kan, is niet om de straat in te palmen met obstakels maar om bepaalde delen van de stad in te kleuren als woonerf." Op een woonerf mogen voetgangers de openbare weg vrij gebruiken en moeten autobestuurders hen voorrang verlenen.

"Vandaag gaan we na of dat mogelijk is en waar we zo'n woonerf zouden plaatsen. Mensen gebruiken nu vooral wegen langs het water en bij parkjes, daar ligt onze focus", aldus schepen Watteeuw.