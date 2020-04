Gevangenen maken 35.000 mondmaskers en krijgen felicitaties van koning Filip: "Blijf in uw kot, wij doen dat ook!"

“Dat doet wel iets met je”, getuigt een gedetineerde aan de telefoon bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Samen met 2 anderen sprak hij onlangs over zijn werk met koning Filip. “Ik voelde me op dat moment even nederig. Skypen met de koning doe je nu eenmaal niet elke dag. Onlangs kregen we ook een bedankingskaartje van een vrouw uit Temse. We hebben onze fouten gemaakt, maar bij deze tonen we hopelijk dat we geen slechte mensen zijn.”