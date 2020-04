Oproep aan kinderen: spoor tijdens de berenwandeling ook losliggende tegels op

Samana wou volgende week zelf een heleboel vrijwilligers in groep op pad sturen om de voetpaden te screenen, maar die actie valt nu natuurlijk in het water. "Vandaar de oproep aan kinderen en hun ouders", zegt Joke Tanghe van Samana.

"Als mobiele burgers staan we er niet altijd bij stil, maar eigenlijk heb je 1,20 meter obstakelvrije ruimte nodig op het voetpad. In Vlaanderen is dat helaas allesbehalve zo. Je komt heel vaak verlichtingspalen tegen midden op het voetpad. Er zijn ook overhangende struiken of fietsen die op het voetpad geparkeerd staan. Nu alle kinderen op pad gaan met hun ouders willen we van de gelegenheid gebruik maken om alle straten in de gemeenten te kunnen screenen op die obstakels."