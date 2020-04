Onze emoties zijn cruciaal voor effectieve coronamaatregelen

We beschermen ons met maskers en de gepaste afstand. Hopelijk hebben we over een jaar een vaccin – gelukkig is er het menselijk vernuft- maar het blijft pijnlijk wachten. Intussen verliezen we toch een deel van onze waardigheid. Gezondheidssystemen klappen in elkaar, de gebreken worden pijnlijk blootgelegd. Maar de vraag is: zal onze wereld hier iets uit leren of keren we terug naar het leven van voorheen?