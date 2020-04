Kwart meer meldingen van geweld binnen gezinnen bij lokale politie Antwerpen

Het aantal oproepen over intrafamiliaal geweld, geweld binnen het gezin, is toegenomen sinds de scholen dichtgingen en we allemaal zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Bij de Antwerpse politie is het aantal telefoontjes met een kwart gestegen.



Het is nu van belang om zo kort mogelijk op de bal te spelen bij het aanpakken van die problemen, zegt de Antwerpse schepen van sociale zaken Tom Meeuws (SP.A). De stad gaat daarom een trajectbegeleider aan het werk zetten: "De justitieassistent kan beslissen om iemand uit huis te plaatsen, maar dan heb je ook een trajectbegeleider nodig. Die moet iedereen overtuigen dat dat het beste is voor het gezin en daarna de partner die achterblijft en de kinderen ondersteunen."