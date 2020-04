Liveblog - Eén bezoeker per bewoner woonzorgcentra? Forse kritiek uit sector, Wilmès: "Mogelijkheid, geen verplichting"

“Dit toont aan met welke problemen we nog te maken gaan krijgen. Dit is 1 detail dat wordt teruggeschroefd. Maatregelen nemen, is makkelijk. Een A4’tje en je hebt de meest ongeziene maatregelen in de geschiedenis. Om die terug te draaien, heb je dikke draaiboeken nodig. Er is veel meer discussie over en het is politiek veel meer beladen.”

“Wat de Veiligheidsraad beslist, kan die ook weer intrekken”, besluit Van Ranst. “Het is nu aan de gemeenschappen om dit verder te bekijken. Ook op dat niveau zal er een beslissingsmoment zijn over hoe, of en wanneer ze die richtlijnen interpreteren. Daar kan dan nog aan gesleuteld worden en dat zou verstandig zijn.”