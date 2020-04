Marc Van Ranst over protest tegen bezoek in woonzorgcentra: "Toont aan met welke problemen we nog gaan te maken krijgen"

"Ik denk dat het goed is dat mensen in een woonzorgcentrum nu wat bezoek kunnen krijgen", reageert viroloog Johan Neyts in "Het Journaal". "Het is psychologisch erg lastig, erg lang kan je dat niet volhouden."

"Het kan wel problemen met zich meebrengen", benadrukt hij."Ik wil morgen geen rijen mensen zien aanschuiven aan de ingang van woonzorgcentra. Laat ons het personeel van die centra de tijd geven om bezoekers te kunnen ontvangen. Ze kunnen niet plots 100 bezoekers in 1 keer krijgen, het personeel heeft het al moeilijk genoeg."



"Laat het ons erg voorzichtig doen", raadt hij mensen aan die iemand in een woonzorgcentrum willen bezoeken. "Doe het in het begin 1 keer per week en doe het nog niet morgen of overmorgen. En hou altijd afstand."