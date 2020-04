Amy Schumer verandert naam van haar zoontje: "Want die verwees te veel naar geslachtsdelen"

Uiteindelijk werd dat ook duidelijk voor Schumer, zo vertelde ze zopas in haar eigen podcast “3 Girls, 1 Keith”, en besliste ze de naam van haar 11 maanden oude zoontje alsnog te veranderen: “Weten jullie dat we de naam van onze baby intussen officieel veranderd hebben? Hij heet nu Gene David Fisher. Voordien heette hij officieel Gene Attell Fisher. Tot we ontdekten dat, en dat is puur toeval, we hem eigenlijk de naam ‘Genital’ gegeven hadden. Want Gene Attell klinkt als Genital.”

Podcastgaste Claudia O'Doherty vulde dan aan: “Het was mijn moeder die me erop wees dat Gene Attells naam op ‘genital’ leek: “Amy heeft haar kind de naam van genitaliën gegeven”, zei ze, en ik had zoiets van: “Wat zegt die nu?” Maar ja, ze had gelijk.”

“We hebben de naam veranderd in David, waardoor de band met Dave Attell blijft, maar ook een band met mijn vader, die David heet, ontstaan is. We hebben de naam dus officieel laten veranderen in Gene David Fisher”, aldus Schumer, die nog toegaf dat de link van de 'oude' naam met een vagina te opvallend was.