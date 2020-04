MIVB vervoert naast reizigers nu ook berichten

De MIVB wil haar steentje bijdragen in deze periode waarbij contact houden tussen mensen moeilijk is. Naast het blijven aanbieden van vervoer voor wie zich absoluut moet verplaatsen, vervoert de MIVB vanaf morgen ook berichten. Onder de naam "Voices of Brussels" kunnen mensen berichten insturen die dan via een bus letterlijk voor het huis of werk van de bestemmeling in Brussel worden voorgelezen.