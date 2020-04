Nieuw alarmsysteem moet diefstallen uit vrachtwagens vermijden

Het textiel van het dekzeil heeft geleidende lagen. Als er daarin iemand probeert te snijden, kan het een alarmsignaal activeren, zoals de claxon van de truck. Ook de chauffeur kan zien dat er in zijn vrachtwagen ingebroken wordt. "Het systeem kan ook anderen verwittigen", zegt Frederik Vroman van Sioen Industries. “De dispatching van de transporteur of zelfs de politie kunnen een signaal ontvangen."

Er is al één bedrijf dat de nieuwe technologie gebruikt. Een firma uit Poperinge die dure medicijnen vervoert. "We zijn ervan overtuigd dat verschillende transportbedrijven, die gespecialiseerd zijn in kostbare goederen, hierin gaan investeren”, zegt Vroman.