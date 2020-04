Mysterieuze interstellaire bezoeker 'Oumuamua is dan toch geen sonde van aliens

De berekeningen van de onderzoekers tonen de efficiëntie aan van getijdenkrachten voor het produceren van dit type van object, zo zeggen ze. Mogelijke 'voorvaders', waaronder kometen met een lange omlooptijd, puinschijven en zelfs zogenoemde superaardes, kunnen getransformeerd worden tot stukken met de grootte van 'Oumuamua tijdens 'ontmoetingen' met sterren.



De studie ondersteunt dus de schattingen van een groot aantal op 'Oumuamua gelijkende interstellaire objecten. Aangezien deze objecten wel moeten passeren door de bewoonbare zones rond sterren, kan niet uitgesloten worden dat ze materie zouden kunnen vervoeren die in staat is om leven te genereren, een theorie die panspermia of panspermie genoemd wordt.

"Dit is een erg nieuw veld", zei Zhang. "Deze interstellaire objecten zouden uiterst belangrijke aanwijzingen kunnen geven over hoe planetaire systemen gevormd worden en evolueren, en over hoe het leven begonnen is op aarde."

"'Oumuamua is slechts het tipje van de ijsberg", zei Lin. "We verwachten dat er nog veel meer interstellaire bezoekers met gelijkaardige kenmerken ontdekt zullen worden door de toekomstige waarnemingen van het op stapel staande Vera C. Rubin Observatory."

Astronoom Matthew Knight van de US Naval Academy, die daar een van de leiders is van het 'Oumuamua International Space Science team en die niet betrokken was bij de studie, zei dat dit werk "opmerkelijk goed is in het verklaren van een aantal ongewone eigenschappen van 'Oumuamua met een enkel, coherent model."

"Als de komende jaren er interstellaire objecten ontdekt zullen worden, zal het zeer interessant zijn om te zien of er bij zijn die 'Oumuamua-achtige eigenschappen vertonen. Als dat het geval is, kan dat erop wijzen dat de processen die in deze studie beschreven worden, wijdverspreid zijn", zo zei hij.

Yun Zhang is alvast tevreden dat er geen beroep moet worden gedaan op buitenaardse wezens om de eigenaardigheden van 'Oumuamua te verklaren. "Per slot van rekening hebben we getoond dat al de kenmerken van 'Oumuamua op een consistente manier verklaard kunnen worden door een natuurlijke oorsprong. Er is geen 'alien-verklaring' nodig", zo zei ze.

De studie van Zhang en Yin is gepubliceerd in Nature Astronomy. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van UC Santa Cruz en een tekst van Zhang in de Nature Research Astronomy Community.