Universiteiten en hogescholen mogen examens uitstellen door coronavirus

Dylan Couck van de Vlaamse vereniging van studenten reageert tevreden: "Het is belangrijk dat we nu zekerheid hebben over hoe ons onderwijs de komende weken en maanden georganiseerd zal worden. Voor een student biedt het de mogelijkheid om dit jaar nog examens af te leggen, mogelijk in gewijzigde vorm, zodat hij of zij de vakken volgend jaar niet opnieuw moet volgen, niet opnieuw inschrijvingsgeld moet betalen, geen extra studiekrediet moet inzetten... En zo vermijden we ook dat studenten langer over hun studie moeten doen door de omstandigheden."

Toch zijn niet alle problemen daarmee opgelost volgens Couck: "Er blijven nog veel vragen over de huur van hun kot, over het verlies dat ze lijden door hun studentenjob die wegvalt, ... Maar ook daar wordt aan gewerkt."

