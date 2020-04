Onderzoekers van UGent kweken speciale muis voor onderzoek naar coronavaccin

Het ontwikkelen van zo'n muis kost wel veel tijd, vertelt de professor. "Net zoals bij IVF (in-vitrofertilisatie, nvdr.) bij de mens, moeten we dus eicellen van de muis bevruchten met die specifieke zaadcellen. Dat is een proces dat heel wat tijd vraagt. Muizen kweken relatief snel, maar het zal toch zo'n 3 maanden duren vooraleer we de juiste muizen hebben ontwikkeld."

"Er bestaan ook labo's die gespecialiseerd zijn in het kweken van proefdieren. Maar daarop konden we al zeker niet wachten, we zijn dus zelf in actie geschoten. Niet elk laboratorium kan dat hoor, want genetisch materiaal manipuleren vraagt naast tijd ook veel kennis. Maar hier op de Gentse universiteit beschikken we dus over de juiste technologieën."