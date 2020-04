Ook Elizabeth Warren steunt nu de presidentskandidatuur van Joe Biden, maar er is een aanklacht wegens aanranding

De vrouw, Tara Reade, zegt dat ze in 1993 door Biden gekust en aangeraakt is en beweert ook dat hij haar met de vinger gepenetreerd heeft. De bewering is niet nieuw en Reade zou haar verhaal al een paar keer hebben gewijzigd. Feit is wel dat ze een van de acht vrouwen is die eerder gezegd hebben dat ze door Biden ongevraagd geknuffeld werden en dat ze zich daar ongemakkelijk bij voelden. Dat is nog iets anders dan aanranding zoals Reade nu beweert. Biden geeft toe dat hij graag knuffelt, maar beweert dat dat zonder bijbedoelingen is en dat hij nu blijkbaar wel afstand houdt van vrouwen.

Juridisch kan Biden niet meer worden vervolgd, want de feiten die Reade aanhaalt, zijn verjaard. Toch is het wellicht niet toevallig dat die klachten nu naar boven komen, net nu Biden zeker lijkt van de nominatie van de Democraten. Er waren ook al wel aanklachten tegen de Republikein Trump toen die nog presidentskandidaat was, maar bij de achterban van Biden zouden dat soort vermoedens wellicht veel gevoeliger liggen. De Democraten zouden zo het verwijt krijgen dat ze vrouwen ernstig nemen als die Trump of diens opperrechter Brett Kavanaugh aanklagen, maar niet als het gaat om Biden.