Pastoor Scherpenheuvel krijgt boete na paaswake in basiliek

"Voor heel wat mensen is Pasen een belangrijke Christelijke dag", zegt pastoor Luc Van Hilst. "Alleen is het dit jaar niet mogelijk om dat samen in de kerk te vieren. Daarom had ik gepolst of het mogelijk was dat op een of andere manier uit te zenden. En dat bleek geen probleem te zijn. Dus heb ik samen met enkele priesters en wat medewerkers de paaswake live uitgezonden met alle respect voor de afstanden en natuurlijk in een lege kerk."