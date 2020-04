Politie verspreidt opsporingsbericht voor dief van politiepistool tijdens rellen in Anderlecht

De politie is op zoek naar de 18-jarige jongeman Moeze Karoui. "Moeze is slank gebouwd en heeft donker haar. Hij draagt een snor en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek van het merk Nike, een zwarte vest met kap en zwarte baskets met witte zolen", staat er in het opsporingsbericht.

Wie informatie heeft over de jongeman, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt verzekerd. Het opsporingsbericht kan ook worden nagelezen op www.politie.be.