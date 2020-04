Politie zal weer meer flitsen in West-Vlaanderen

Procureur Jodts kondigde enkele weken geleden aan dat de politie minder zou flitsen. Dat was toen nodig omdat de politieagenten veel tijd nodig hadden om de coronamaatregelen te handhaven. Maar intussen is het werk bij de politie in de plooi gevallen, zegt Jodts.

"De politie stelt vast dat er dikwijls te snel gereden wordt. Dat komt doordat het minder druk is op de wegen door de coronamaatregelen. Maar zo kan het niet verder. In Oostende was er zelfs een bestuurder die meer dan 200 km/u reed. We moeten de verkeersveiligheid bewaken. En daarom schakelen we een tandje bij. De politie zal weer snelheidscontroles uitvoeren zoals voorheen", zegt de procureur aan Radio 2 West-Vlaanderen.