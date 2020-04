Royaltyfan uit Wielsbeke feliciteert de koning

Superfan Ingrid Vervaeck vindt 60 een mooie leeftijd, want ze is net als de koning ook geboren in 1960. Ze vond het belangrijk om hem te feliciteren. “Ik hoop dat hij mijn kaart zal krijgen. Ik wenste hem een heel gelukkige verjaardag en nog vele mooie jaren die hij mag delen met zijn gezin.”

Ook de koning blijft in zijn kot. Het is dus is al een tijdje geleden dat Vervaeck hem kon zien. “Ik mis dat natuurlijk. Want als hij hier in de buurt komt, ga ik ernaartoe. Maar dat is nu allemaal niet mogelijk." Vervaeck heeft al haar hoop gezet op de nationale feestdag op 21 juli. “Ik denk niet dat de nationale feestdag groots gevierd kan worden, maar ik hoop het wel en kijk er toch naar uit.”