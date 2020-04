Bijzondere 'coronavakantiejob'. Sam ontsmet bussen van De Lijn: "Ik hoop dit nog even te blijven doen"  

Via zijn stiefvader, die ook bij De Lijn werkt, kon de zeventienjarige Sam uit Hechtel er als student aan de slag. Ongeveer drie bussen per dag neemt hij onder handen. "Ik heb zeker een uur nodig per bus", zegt hij vandaag aan Radio 2 Limburg. Sam zorgt ervoor dat alles wat de reiziger aanraakt weer proper is als de bus opnieuw vertrekt. "Ik ontsmet bijvoorbeeld de gele buizen, de knopjes om de bus te doen stoppen en de plaats waar de chauffeur zit."