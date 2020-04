Belgische politiek moet na coronacrisis het federale niveau herwaarderen 

Dat de regering Wilmès geen schoonheidsprijs verdient, is duidelijk. Dat heeft enerzijds te maken met haar vreemde samenstelling, maar ook met het weinig vrolijk makende politieke schouwspel waaruit ze ontstaan is. Maar dit zijn buitengewone omstandigheden. En dan speelt het minder rol welke partij welk zitje bekleedt. In normale omstandigheden zou een minderheidsregering Wilmès met een dergelijk liberaal overwicht trouwens nooit getolereerd zijn door de andere partijen.

Maar kijk, nu kreeg ze ruime steun vanuit het parlement. De partijen sloten de rangen, zij het hier en daar met lange tanden. Maar nood breekt wet. Want het gaat erom dat de gezondheidscrisis waar we momenteel mee kampen, zo snel mogelijk en kordaat wordt aangepakt. Eens dat gelukt is, bekijken we de rest. Gathering around the flag, is typisch aan grote crisissen. Zoals de meeste Vlaams-nationalisten, heeft ook Lorenzo Terriere het hier moeilijk mee, maar dan vooral omdat het niet zijn vlag is waarrond men verzamelt.