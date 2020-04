N-VA-schepen Baarle-Hertog neemt ontslag na levenslange schorsing als advocaat

Erik van der Vloet was advocaat en schepen voor sociale zaken, ondernemen, toerisme, landbouw, dierenwelzijn en juridische zaken in Baarle-Hertog. Als advocaat werd hij nu levenslang geschorst wegens zware beroepsfouten. "Door een opeenstapeling van schulden op privégebied heb ik gelden die niet aan mij toebehoorden gebruikt om die put te vullen", legt van der Vloet uit op een persconferentie (zie video onderaan). "Ik heb altijd gedacht dat ik dat wel zou oplossen en dat iedereen zijn geld terug zou krijgen, maar dat is niet gelukt."

Van der Vloet vindt dat hij daardoor zijn geloofwaardigheid verloren heeft als schepen en gemeenteraadslid. Daarom stapt hij op. Hij bood ook zijn excuses aan aan de inwoners van Baarle-Hertog, omdat hij hun vertrouwen geschonden heeft. Toen hij ook zijn excuses aanbood aan zijn vrouw en zijn zoon werd hij emotioneel: "Die hebben de ellende waarin zij meegesleurd gaan worden, niet verdiend."

Wie hem opvolgt als schepen is nog niet beslist. Baarle-Hertog wordt bestuurd door een coalitie van Forum+ en N-VA. N-VA levert twee van de drie schepenen. "Voor de gemeente is dit een aderlating, wij gaan hem missen", zei burgemeester Frans De Bont (Forum+). "Het is een mooie dag buiten, maar dat is het niet voor het gemeentebestuur van Baarle-Hertog."