Sociale robot Pepper helpt bewoners woonzorgcentrum met contact familie: "Hulp tegen eenzaamheid"

Met robot Pepper, heeft het woonzorgcentrum er een nieuwe bewoner bij. En daar zijn ze erg blij mee, want Pepper zal helpen om het contact met de familie te bevorderen: "De sociale robot kan via Facebook Messenger opgebeld worden voor een videogesprek. Zo kan de hij de bewoners op een eenvoudige manier in contact brengen met hun familie en kan er geholpen worden om, op een veilige manier, de eenzaamheid tegen te gaan", zegt Bram Vanderborgt, VUB professor Robotica.