Stad Gent vangt kinderen op in "bubbels" om coronabesmettingen te vermijden tijdens paasvakantie

Voetballen, verse smoothies drinken én schilderen onder de stralende zon: op de stedelijke buitenschoolse opvang Duimelotje in Sint-Amandsberg lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De kinderen schijnen even te ontsnappen aan de zorgen van de wereld, maar voor het personeel is het aanpassen. “Het contact is natuurlijk anders”, getuigt begeleidster Lien Eeckhout. “Veel kinderen zoeken fysiek contact op, maar een knuffel is momenteel geen optie. Niet makkelijk, maar het is in het belang van iedereen zijn veiligheid.”