Stadsfestival Suikerrock in Tienen verhuist naar volgend jaar: "Tom Jones en Sisters of Mercy hebben al toegezegd"

Dit jaar zou het de laatste editie van Suikerrock worden. Dat had Kestens maanden geleden al aangekondigd. Hij kloeg toen over een gebrek aan respect van het Tiense stadsbestuur. Nu klinkt er weliswaar een ander geluid. Zorgt de coronacrisis er onrechtstreeks voor dat Suikerrock misschien blijft bestaan? "Het is veel te vroeg om daarop een antwoord te geven. Maar we hebben wel een constructieve burgemeester op ons pad gevonden, dus we willen op dit moment zeker niets uitsluiten", besluit Kestens.