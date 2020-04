Streep door festivalzomer: geen massa-evenementen tot en met 31 augustus, "enige juiste beslissing"

Ook het dancefestival Tomorrowland in Boom dat tijdens twee opeenvolgende weekends 400.000 bezoekers lokt uit verschillende landen gaat niet door. Het niet kunnen organiseren van de twee weekends zal een enorme sociaal-economische impact hebben, klinkt het. "Het komt zeker aan", reageert Debby Wilmsen van Tomorrowland bij VRT NWS. "We hadden al een vermoeden. Het was geen grote verrassing, maar we zijn blij dat de beslissing genomen is. Zo'n festival organiseren heeft veel impact. Maar wij zijn slechts het topje van de ijsberg, daaronder zitten honderden leveranciers, artiesten en duizenden medewerkers. Er zijn heel veel betrokkenen, lokale handelaars, hotels in Antwerpen en Brussel. Een hele sector zit nu "op zijn gat"."

De 16e editie van Tomorrowland zal plaatsvinden in de zomer van 2021 (16-18 juli en 23-25 juli) "De puzzel van de verzekering moeten we nog leggen", gaat Wilmsen verder. "We gaan nu in eerste instantie contact leggen met onze buren, ook het buurtfeest wordt verplaatst naar 2021. Ons festival was volledig uitverkocht, heel veel mensen hebben heel veel moeite moeten doen om aan een ticket te geraken, we gaan die allemaal overzetten naar volgend jaar. We hebben een ruilkassa en die zetten we elk jaar in. Als mensen nu al weten dat ze volgend jaar niet willen komen, dan kunnen ze langs daar hun ticket doorverkopen. Mensen moeten wel een beetje geduld hebben, 400.000 tickets behandelen, dat is heel veel werk." De organisatie van Tomorrowland zit trouwens ook nog met de afhandeling van Tomorrowland Winter, dat eerder dit jaar geannuleerd werd in Frankrijk als gevolg van de coronacrisis.