Stuntpiloot vliegt in hartjes boven ziekenhuizen als eerbetoon aan zorgverleners

Stijn vloog vanmiddag boven 10 ziekenhuizen: eerst boven het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem om daarna via Deinze en Gent door te vliegen naar onder meer Brugge, Tielt en Izegem. Het laatste hartje vloog hij boven het AZ Groeninge in Kortrijk. Oorspronkelijk wou Stijn de hartjes "tekenen" in rook. Maar dat mocht niet.

Dat hij kon uitvliegen, is op zich al uitzonderlijk. "Eigenlijk is het Belgisch luchtruim gesloten. Maar om je vliegtuig te onderhouden moet je regelmatig kunnen uitvliegen. Daarom is vorige week beslist dat sommige toestellen om de 30 dagen toch een technische vlucht mogen maken. Maar die mag niet langer duren dan 60 minuten. Ik heb van die vlucht gebruik gemaakt om het zorgpersoneel in een aantal ziekenhuizen een riem onder het hart te steken. Ik ben zelf thuisverpleger en weet hoe hard het nu is voor verplegers en andere mensen die in de zorg werken."