1 op 6 test positief in woonzorgcentrum: waarom moeten we dat cijfer voorzichtig interpreteren?

In totaal werd dus in 85 Vlaamse woonzorgcentra getest: 55 centra waar al een uitbraak was vastgesteld, en 30 centra die willekeurig werden geselecteerd. Als steekproef, zeg maar.

De komende dagen komen daar nog eens 33 zorgcentra bij waar intussen een uitbraak is vastgesteld, en 9 voorzieningen voor gehandicaptenzorg, goed voor in totaal 9.000 tests. In totaal worden de komende vier weken 120.000 tests ter beschikking gesteld voor de Vlaamse zorgsector, die in de eerste plaats naar kwetsbare groepen zullen gaan.



Het probleem met de cijfers vandaag is dat we voorlopig niet weten uit welke centra de resultaten komen. Komen ze uit centra met een uitbraak, of uit de willekeurige selectie? En is dat dan veel als 1 op 5 positief test in Vlaamse woonzorgcentra?

Ook minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kon dat in het Vlaams Parlement deze namiddag niet verduidelijken: "De cijfers laten niet toe om die twee groepen van elkaar te onderscheiden", zei Beke. "We gaan dat doen, maar we hebben die cijfers vandaag nog niet op die manier gekregen."