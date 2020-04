Tijdslijn: de knipperlichten die het Witte Huis hebben gewaarschuwd voor corona

Tijdens een briefing in het Witte Huis maakt minister van Volksgezondheid Alex Azar melding van onrustwekkende berichten over een nieuw virus in China. De directeur van de Centers for Disease Control and Prevention had daarover met Chinese collega’s gebeld.

Rond dezelfde tijd belt Matthew Pottinger, een adjunct-adviseur Nationale Veiligheid in het Witte Huis, met een epidemioloog in Hongkong. Die vertelt hem over een nieuw virus dat op SARS lijkt en uiterst besmettelijk lijkt. Pottinger neemt de berichten heel ernstig.