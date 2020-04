Tim Wellens tevreden met nieuwe startdatum Tour: “Voor zo’n zware wedstrijd heb je ook voorbereiding nodig”

Wellens nam onlangs deel aan de Ronde van Vlaanderen op rollen. En ‘in zijn kot’ trainen in Monaco is wat de Truienaar nu moet doen. “Ik mag in Monaco niet buiten fietsen, dus moet ik op de rollen trainen. Daar zit niet zoveel variatie in. Ik zit nu in een opbouwende fase. De trainingen zijn nu nog niet superintensief. Ik train 15 a 20 uur per week. Later zal dat meer moeten maar dan hoop ik opnieuw op de weg te kunnen trainen. De Franse overheid overlegt met de bond om professionele renners toch buiten te laten fietsen. We wachten af, ook op een mogelijk nieuwe kalender. Maar ik hoop dat er tussen juli en november wel een intensieve periode aan komt met veel wedstrijden."