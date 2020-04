Trump geeft even geen geld meer aan Wereldgezondheidsorganisatie: "Hij lijkt zondebokken te zoeken"

Dat is natuurlijk een stevige klap, gezien de belangrijke som die de VS jaarlijks betaalt aan de WHO.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de beslissing al veroordeeld. "Het is niet het moment om de financiering van de operaties van de WHO of van eender welke andere humanitaire organisatie die het virus bestrijdt, terug te schroeven", zo laat hij weten. "Ik ben ervan overtuigd dat de Wereldgezondheidsorganisatie ondersteund moet worden, omdat ze essentieel is voor de wereldwijde inspanningen om de strijd tegen COVID-19 te winnen."