Tuinmannen werken hard door in Plantentuin Meise: “Natuur wacht niet op quarantaine”

Steve De Medts is tuinier in de Plantentuin van Meise. En coronacrisis of niet, daar is het nu drukker dan ooit. “De lente is aangebroken, het maaiseizoen is begonnen, we moeten veel water geven aan de nieuwe beplantingen. Er wordt gezaaid en verpot. De natuur is wakker geworden, en dat betekent veel werk.”

Toch is Steve dankbaar dat hij nog altijd kan doorwerken. “Ik ben heel gelukkig dat ik dagelijks kan komen werken. Want hier in de Plantentuin is het aangenaam vertoeven. De natuur is groener geworden. De bosanemonen en sleutelbloemetjes beginnen te bloeien. De magnolia is zelfs al bijna uitgebloeid. Dat is jammer voor het publiek. Dat ze dat niet kunnen zien. Maar we blijven erg gedreven. Zodat alles mooi blijft als de Plantentuin weer opengaat.”