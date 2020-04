Een begrafenis regelen in coronatijden: hoe doe je dat? Dit moet u weten 

“Daar kunnen we de mensen écht gerust in stellen. Een overlijden door corona of een vermoedelijk overlijden door corona is en blijft gedekt door de uitvaartverzekering. Of je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest in een risicogebied of niet, dat is allemaal niet aan de orde.”

Meer vragen? Neem dan zeker contact op met je verzekeraar. Zij staan zeker klaar om je vragen te beantwoorden.