Verantwoordelijkheid nemen tijdens de coronacrisis maakt of kraakt je reputatie

Neem je als bedrijf je verantwoordelijkheid als het ertoe doet? Die vraag wordt volgens mij belangrijk. We raden onze klanten aan om zich niet te verstoppen. The time is now. Praten en tonen waar je mee bezig bent, is nuttig, maar niet gemakkelijk.

Het soort acties dat we als agentschap uitwerken valt onder te verdelen in een vijftal categorieën. Die volgen een logische en chronologische flow, in lijn met de informatie waar mensen naar op zoek zijn.