Coronamaatregelen verlengd tot 3 mei, massa-evenementen verboden tot 31 augustus

Maar er zijn dus enkele aanpassingen. Zo mogen de tuincentra en doe-het-zelfzaken vanaf komende zaterdag 18 april opnieuw open gaan, maar alleen als de klanten voldoende afstand kunnen houden. Bewoners van rusthuizen of zorginstellingen voor mensen met een handicap of mensen die alleen wonen en zich niet kunnen verplaatsen mogen opnieuw bezoek ontvangen, al zijn ook daar strikte voorwaarden: het moet gaan om één en steeds dezelfde persoon, vooraf aangeduid, die al twee weken geen ziektesymptomen heeft. Op die maatregel komt er vanuit de woonzorgsector weliswaar bijzonder veel kritiek en zal er wellicht toch geen bezoek worden toegelaten in de feiten.

Maar de belangrijkste aankondiging was dat alle massa-evenementen in ons land tot en met 31 augustus niet kunnen doorgaan. De Nationale Veiligheidsraad trekt dus een streep door de zomer van de grote festivals (lees meer in dit artikel). Maar wat precies onder massa-evenementen valt, is nog niet duidelijk. Dat wordt tegen 3 mei beslist.