Vier studenten van Thomas More in Mechelen nog altijd aan de slag in Kaapverdië

De stage van Dries was gepland tot 31 mei. Er is even overlegd om vroeger naar huis te komen maar uiteindelijk is hij gebleven: "Mijn vader zei me te blijven, want hij vond dat ik minder risico liep zo, dan door terug naar huis te komen. We zitten op een eiland, het virus zal hier moeilijker binnengeraken." Hij heeft ook nog werk: "Ik verblijf nu bij Etienne De Tandt, die bekend is van het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw, en loop nu stage in zijn hotel. Er is nog altijd wel wat te doen."

En hij kan ook wel genieten van de quarantaine, lacht hij: "Ja, het is hier elke dag minstens 25 graden. Ik heb intussen dus ook een mooi kleurtje opgedaan. Ik kan hier moeilijk klagen."