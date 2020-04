Plotse vissterfte zichtbaar op Albertkanaal in Beringen: "Niet abnormaal"

"Het is niet abnormaal dat in het voorjaar jonge karpers sterven", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. "Dat komt doordat ze na de winter niet genoeg vet meer hebben en zo onderhevig zijn aan ziektes. Dat er nu zoveel zijn, kan te maken hebben met het groot aantal karpers dat vorig jaar werd uitgezet in het Albertkanaal na een grote visredding in het Vinne in Zoutleeuw."