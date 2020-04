Vloerstickers in winkels: "Blijf op je bol, ik meen het!"

Die bollen kunnen winkeliers op de vloer kleven, op anderhalve meter van elkaar, om klanten de sociale afstand te laten respecteren. Op de rode bollen zijn nog andere boodschappen te lezen, zoals"Bedankt om te winkelhieren". Zo wil UNIZO mensen aanzetten om lokaal te winkelen.

Ann Coussement van UNIZO Kortrijk: "Het is een dubbele communicatie. Aan de ene kant zijn we realistisch en weten we dat we er nog lang niet zijn. Maar aan de andere kant zijn er winkels open kunnen blijven en andere handelaars hopen binnenkort weer van start te kunnen gaan. We willen hen helpen om ervoor te zorgen dat de klanten de social distancing respecteren."