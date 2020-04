Ooievaarskolonie Planckendael nu ook in een boek

"Misschien is het wel een a-typisch boek", zei Kris Struyf in de middaguitzending van Radio 2 Antwerpen, "omdat het een mix is van een autobiografie en wetenschap.

Enerzijds vertel ik verhalen over hoe ik als kind in een stadstuintje in de buurt van het station van Berchem geïnteresseerd geraakt ben in de natuur en later als bioloog in Planckendael kon gaan werken.

Anderzijds zitten er ook veel verhalen in die gebaseerd zijn op wetenschappelijke studies."