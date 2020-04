We zijn geen Chinezen. En we zijn niet van plan om het te worden. We zijn Belgen, plantrekkers, met een gezond gevoel van argwaan ten opzichte van “de staat”. Wanneer we niet van de juistheid of de billijkheid van een maatregel of een wet overtuigd zijn, zoeken we achterpoortjes, uitwijkmogelijkheden. Het maakt deel uit van onze belgitude. Maar als we geloven dat de offers die we ons nu getroosten – moeten getroosten - resultaat zullen opleveren, dan zijn of worden we modelburgers, of toch iets wat erop gelijkt.