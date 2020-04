WHO-topman Tedros: "Als wij verdeeld zijn, zal het coronavirus die onenigheid uitbuiten"

De Ethiopiër was tevoren minister van Volksgezondheid in eigen land. In het begin van zijn ambtstermijn bij de WHO moest hij onder zware druk de benoeming van Robert Mugabe, de voormalige dictator van Zimbabwe, als "goodwill ambassadeur" van de WHO in Afrika intrekken. Meer recent verwijten critici Tedros dat hij bij het begin van de coronacrisis te "zacht" was tegenover het Chinese regime waardoor kostbare tijd verloren zou gegaan zijn om de verspreiding te stoppen. De WHO ontkent dat, maar het is wel zo dat een onderzoeksteam van de organisatie pas na vertraging werd toegelaten in China.

Een andere vorm van kritiek is dat de WHO niet zou samengewerkt hebben met Taiwan, nochtans een van die landen waar het coronavirus erg efficiënt werd aangepakt met nauwelijks slachtoffers tot gevolg. De WHO zegt dat er wel contacten waren met Taiwan, maar dat de organisatie net als de Verenigde Naties geen officiële erkenning van Taiwan heeft.