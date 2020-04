Hogeschool PXL helpt met afscheid nemen nu omhelzen niet kan

Een praktische tip is de uitvaartplechtigheid streamen, zodat vrienden er via hun computer toch bij kunnen zijn. Je kan ook afspreken om op hetzelfde moment bijvoorbeeld een kaarsje te branden om zo aan de overledene te denken. Ook het verdriet opschrijven in een brief aan de familie kan troostend werken, zeker als er herinneringen of anekdotes over de persoon in kwestie in staan.