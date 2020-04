Worden zowat alle overlijdens in rusthuizen geteld als coronagevallen?

“Dit is geen competitie. Het is niet de bedoeling om rankings te maken. We moeten in de eerste plaats kijken wat er hier gebeurt en denken aan oplossingen en acties”, motiveerde Van Gucht de Belgische telwijze.

“Als we enkel naar de bevestigde gevallen kijken, bijna uitsluitend in de ziekenhuizen, dan hebben we tot nu toe 2.264 bevestigde overlijdens”, voegde Van Gucht eraan toe. En dat is volgens de viroloog een getal dat verhoudingsgewijs vergelijkbaar is met het aantal overlijdens in andere landen.



Net als Van Ranst gisteravond ook al deed, wijst Van Gucht erop dat er op termijn een betere vergelijking kan gemaakt worden, als we de oversterftecijfers van de verschillende landen met elkaar vergelijken. De oversterfte is het aantal extra overlijdens dat nu geteld wordt in vergelijking met het aantal overlijdens in gewone tijden.