Zuid-Koreanen kiezen een parlement, in volle epidemie met maskers, handschoenen en thermometers

De voorbije dagen heeft al wel 26 procent van de kiezers een stem uitgebracht. Dat kon via de post of in "vooruitgeschoven" verkiezingen vorig weekend al. Ook de 60.000 mensen die in quarantaine zitten, mogen stemmen. Voor hen zijn speciale mobiele stembureau's geregeld. De opkomst is groot, want voor het eerst mogen kiezers vanaf 18 jaar gaan stemmen. Veel jongeren zijn enthousiast. De opkomst was met 62 procent de hoogste sinds 2000.

Zuid-Korea is een van de eerste landen na China die getroffen werden door het coronavirus. In totaal zijn 10.590 mensen besmet en vielen er 225 doden. In februari werden er nog 900 mensen op een dag besmet. De overheid reageerde daarop met een streng programma van testen en "contact tracing" of het opvolgen van de contacten van een besmette persoon. Het aantal besmettingen bedraagt nu minder dan 50 per dag en Zuid-Korea geldt samen met Taiwan als een van de landen die het virus met succes en zonder veel slachtoffers onder controle hebben gekregen. Opmerkelijk: beide landen zijn democratieën en ontkrachten dus de stelling dat autoritaire regimes dit soort crises beter zouden aanpakken.