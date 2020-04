De Britse 99-jarige kapitein Tom Moore, die meevocht in de Tweede Wereldoorlog, heeft twaalf miljoen Britse pond of bijna veertien miljoen euro opgehaald voor de NHS, de Britse nationale gezondheidsdienst. Die verstrekt gratis medische zorg aan elke Brit, en heeft het moeilijk om in deze coronatijden het hoofd boven water te houden. Tom Moore wou daar iets aan doen.