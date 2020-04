Afgelasting Rock Werchter is ook voor gemeente Rotselaar financiële domper

De annulatie van Rock Werchter betekent niet alleen voor de organisatie en lokale verenigingen een streep door de rekening. Ook de gemeente Rotselaar loopt inkomsten mis. Al vormt het wegvallen van die inkomsten geen groot probleem voor de gemeente, legt burgemeester Jelle Wouters (CD&V) uit. "Die inkomsten zijn vooral een compensatie voor de voorbereiding die de gemeente moet treffen en de onkosten verbonden aan het festival. Dat gaat onder meer over het opstellen van veiligheidsplannen en het opruimen, waarvoor we extra personeel en materiaal moeten inzetten. Nu het festival niet doorgaat, zullen we die onkosten niet hebben."