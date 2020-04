Afgelasting Tomorrowland is zware financiële klap voor Boom

Boom is de thuishaven van Tomorrowland. Eerder hadden de burgemeesters van Boom en buurgemeente Rumst wel al gezegd dat het beter was om het festival niet te organiseren omdat het een te groot risico zou zijn, zeker met alle internationale bezoekers. Maar het is dubbel natuurlijk want Tomorrowland is belangrijk voor Boom en de gemeente zal daardoor heel wat inkomsten verliezen, zegt burgemeester Jeroen Baert van Boom:



" Boom loopt dit jaar € 1.3 miljoen aan inkomsten mis. Dat betekent dat we de ambities wat zullen moeten bijstellen want dat is natuurlijk een serieuze hap uit ons jaarlijks budget. Ook de plaatselijke horeca zal serieus wat omzet verliezen en andere verenigingen waarvan de leden bijvoorbeeld dienstdoen als parkeerwachter of die de straten proper houden. Zij pikken allemaal een graantje mee van het festival en lijden dus verlies."

Ook buurgemeente Rumst, waar de camping staat van Tomorrowland, zal zo'n € 600.000 aan inkomsten verliezen.