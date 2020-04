Afhaalsysteem in bibliotheken is een succes: meer dan 35.000 boeken ontleend

Het aantal boeken dat bibliotheken uitlenen is op twee weken tijd zelfs verdubbeld. “Eerst konden 4 mensen per uur een boek afhalen in onze bibliotheek”, legt Wim Breydels van de bibliotheek in Wetteren uit, “ondertussen zijn dat al 6 mensen per uur, dat is goed voor 132 boeken per dag.”

De afhaling gebeurt steeds op een veilige manier. “De afhaling gebeurt niet in de bibliotheek zelf maar in de inkomsthal en daar mag maar één persoon per keer naar binnen, daardoor duurt het langer dan anders maar iedereen is tevreden.”

Het aantal ontleningen ligt momenteel op zo’n 35.000 maar het getal is nog groter want voorlopig zijn er nog geen cijfers van de bibliotheken in Gent en Brakel.