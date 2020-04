Geen Pukkelpop is ook streep door de rekening van verenigingen: "We moeten de financiële riem stevig aantrekken"

Eén van die verenigingen is voetbalclub RC Hades in Hasselt. Hun voetbalvelden liggen naast het festivalterrein. "Wij hebben elk jaar toch 360 leden die meehelpen tijdens het festival", vertelt erevoorzitter Jef Evens aan Radio 2. "We vervullen daar verschillende taken: het bemannen van de fietsenstalling, 's nachts de weide opkuisen, bediending in het restaurant, enzovoort. In totaal zijn we toch een zes-tal weken actief op en rond de weide."

Verenigingen die tijdens het festival helpen, krijgen van Pukkelpop ook een financiële vergoeding voor hun werk. Voor RC Hades is de annulatie van het festival een stevige streep door de jaarrekening. "Pukkelpop is onze grootste sponsor. Het is uiteraard jammer, maar het belangrijkste is momenteel de gezondheid", aldus Evens.