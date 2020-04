Apple lanceert "goedkope" iPhone: zal die even succesvol zijn als zijn voorganger?

Vooraan heeft de iPhone SE een fysieke knop, waarin een vingerafdrukscanner verwerkt zit. Die zorgt ervoor dat je geen pincode hoeft in te geven om jouw toestel te ontgrendelen. Hiermee volgt Apple de concurrentie. De meeste smartphones in deze prijscategorie hebben een fysieke knop met scanner. De duurdere toestellen zoals de iPhone 11, Samsung S20 of Huawei P40 hebben een gezichtscanner of vingerscanner die in het scherm verwerkt zit.