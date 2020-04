Basisschool in Dendermonde verplicht nu al mondmaskers voor leerkrachten én leerlingen bij heropening

De school koopt zelf stofzuig- en dampkapfilters aan die gebruikt kunnen worden om veilige mondmaskers te maken. Ook elastieken en andere onderdelen worden door de school betaald. Al het materiaal wordt bij de vrijwilligers thuis bezorgd, samen met een naaiplan. “Het is naaipatroon en –schema dat goedgekeurd is door de Nationale Veiligheidsraad”, benadrukt De Mey nog. “We beginnen er maandag aan zodat we zeker op tijd klaar zijn. Ik verwacht dat de scholen binnen 2 weken tot een maand zullen heropenen. Zelfs als dat niet het geval is, blijven de mondmaskers bruikbaar. Ik verwacht dat dit virus af en toe nog eens de kop zal opsteken.”